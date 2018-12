Villaggio Breda, parcheggio della stazione Grotte Celoni al buio. L'allarme dei residenti

Sempre più labile la percezione della sicurezza a Villaggio Breda. Complice anche l’assenza di illuminazione pubblica all’interno del parcheggio adiacente la stazione metro Grotte Celoni che divide il quartiere dalla via Casilina. “I lampioni sono spenti da mesi e al calar del sole l’area viene immersa nel buio pesto – ha commentato Virgilio Consoli, presidente del comitato di quartiere Villaggio Breda – non è insolito che la zona diventi anche pericolosa già a partire dalla prima serata”.

E così i residenti, invece di percorrere a piedi poche centinaia di metri per raggiungere la propria abitazione, preferiscono attendere fino anche a 20 minuti l’arrivo degli autobus perché “Ci sentiamo più sicuri” hanno spiegato al nostro giornale.

Dal comitato sono state già avviate le procedure necessarie per chiedere il ripristino dell’illuminazione: “Abbiamo inviato richieste in Municipio, all’attenzione del presidente Roberto Romanella” ha puntualizzato Consoli. Tuttavia, Villaggio Breda, come il vicino quartiere Giardinetti, da qualche tempo è ostaggio di furti agli appartamenti. Le strade più colpite dal fenomeno sono state via Breda, via Centurini e via Sartirana.