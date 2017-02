Tor Bella Monaca: al via i caffè letterari al centro antiviolenza

Dopo la sartoria solidale e la biblioteca, i locali del centro antiviolenza Marie Anne Erize di Tor Bella Monaca, diventanto anche caffè letterario. Una serie di incontri in cui saranno presentati libri con tematiche attuali che prevedono il dibattito con gli autori.

Il ciclo di incontri, denominati appunto "Un caffè da Marianne" si svolgerà presso il centro in via Amico Aspertini 393. Si inaugura il primo caffè letterario di Tor Bella Monaca, dove, ogni primo sabato del mese, si terranno incontri con scrittori e poeti, con particolare attenzione a coloro che scrivono e creano nel territorio. Durante gli appuntamenti si potranno degustare caffè, the e dolci fatti in casa.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 4 marzo alle 17 con "Crisi" (0111 Edizioni) scritto da Ivan Mattei. Un romanzo coinvolgente e attuale, attraverso il quale riflettere su quanto la crisi economica e le scelte politiche influiscano sulla nostra vita, attraverso le vicende dei protagonisti.

L'incontro verrà moderato da Vittorio Lussana Bis e le letture teatrali saranno interpretate da Rosella Mucci.