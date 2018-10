A Villa Verde nasce il primo caffè letterario

Un ciclo di incontri con appuntamento fisso ogni primo giovedì del mese per discutere di letteratura ma anche di poesia. È questo l’obiettivo del neonato “caffè letterario” a Villa Verde, un piccolo quartiere del Municipio Roma VI delle Torri. L’iniziativa nasce da un’idea di Livia De Pietro, scrittrice e critica letteraria che a Roma Today ha raccontato la genesi del progetto.

“L’idea è nata da un circolo di lettura delle Biblioteche di Roma che esiste ormai da un decennio a Torre Spaccata ed è molto attivo – ha commentato De Pietro – così ho pensato di aprirne un altro a Villa Verde, un quartiere molto bello ma scevro di iniziative come questa”. Da Torre Spaccata a Villa Verde per amore della letteratura, quindi. Già perché come ha sottolineato la scrittrice: “E’ notevole il desiderio di lettura”. E sono già tante le adesioni raccolte fino ad ora, tra giovani e meno giovani. Dopo il primo appuntamento del pomeriggio di giovedì 4 ottobre dedicato al Futurismo perché “omaggio al bar Futura che ospita l’iniziativa – ha spiegato la scrittrice – tutti gli altri incontri avranno una struttura fissa”. Prima un’ora di lettura su tematiche precise poi una discussione libera che può spaziare tra i vari argomenti della letteratura e della poesia.

Gli incontri si terranno ogni primo giovedì del mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il bar "Futura" di via Santeramo in Colle. L’esperienza si concluderà a giugno per la pausa estiva e riprenderà a partire dal prossimo settembre.