Torrenova: la campana del vetro ostruisce il passaggio ai disabili. Un residente la sposta

La campana per la raccolta del vetro viene svuotata ma poi viene rimessa sempre allo stesso posto, dinanzi il marciapiedi proprio nell'area riservata alla salita e alla discesa di disabili, passeggini e pedoni. Siamo in via Casilina, nel quartiere Torrenova, e a spostarla ci pensano i residenti.

Dinanzi la piccola chiesa del 1600, a pochi passi dalla stazione Torrenova della metro C, in via Casilina, una campana per la raccolta del vetro ha continuato ad ostruire il passaggio per giorni e giorni. Non appena svuotata, infatti, gli addetti ai lavori, hanno continuato a posizionarla sempre nello stesso punto: dinanzi alla discesa riservata a disabili e pedoni. Un disagio che non è sfuggito a Marzio Compagnoni, residente del quartiere Torre Angela e membro dell'associazione Impavidi Destini che puntualmente ha spostato la campana di pochi metri per consentire l'accesso alla piccola rampa a tutti.

"Percorro questa strada ogni giorno - racconta Marzio Compagnoni - e spesso ho notato la collocazione quasi sul marciapiedi della campana per la raccolta del vetro". Un vero e proprio disagio su cui Compagnoni non è rimasto a guardare: "L'ostruzione del passaggio da parte della campana del vetro - puntualizza - costringeva i pedoni o le carrozzine a scendere dal marciapiedi per poter proseguire camminare in strada, su via Casilina già pericolosa e trafficata". Così senza perdersi d'animo: "Mi sono sempre fermato e ho spostato la campana, quando era vuota e ho iniziato a fare solleciti e segnalazioni non solo attraverso i social ma anche telefonando numeri proposti". L'impegno di Compagnoni, almeno per ora, è stato premiato: "Oggi non è stato necessario spostare la campana, quando sono passato stamattina - commenta - era già posizionata verso l'interno e già svuotata".