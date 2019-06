Bilancini e macchine per il sottovuoto, scoperta casa deposito della cocaina

Una casa usata come deposito per la cocaina. Siamo nella periferia est della Capitale, precisamente nel quartiere di Tor Bella Monaca. E' qui che i Falchi della Squadra Mobile della Questira di Roma hanno tratto in arresto un uomo romano di 49 anni perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, nella serata di sabato 15 giugno gli operatori delladella VI^ Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile dopo aver effettuato numerosi servizi di appostamento, hanno individuato un appartamento, che si presumeva potesse essere utilizzato come deposito per la sostanza stupefacente da smerciare nella Capitale.

Infatti, a seguito di perquisizione effettuata all’interno dell’immobile, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 330 grammi, oltre a bilancini elettronici e macchinari per il sottovuoto, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il soggetto veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

L’operazione, che ha portato al sequestro descritto, si innesta in una strategia di controllo e repressione dello spaccio di stupefacenti mirato alle aree periferiche della Capitale.

In questo caso, la costante e laboriosa azione degli Agenti, svoltasi con appostamenti protrattisi per giorni, ha avuto quale obiettivo quello di intercettare e recidere le linee di approvvigionamento delle principali “piazze di spaccio” della Capitale.

Un risultato importante, quello messo a segno dagli uomini della Polizia di Stato, non solo sotto il profilo repressivo, ma anche nell’ambito di una strategia di prevenzione della piaga del traffico di sostanze stupefacenti che, come in questo caso, si rivolge soprattutto alle fasce più giovani della società.