Tor Bella Monaca: topi negli appartamenti e ascensori rotti, benvenuti nelle case del comune di via dell’Archeologia

Una vera e propria odissea per gli inquilini delle case popolari di Tor Bella Monaca, estrema periferia est di Roma. Un disagio continuo per chi vive nelle case del Comune costretti a fare i conti con una totale se non agognatissima assenza di manutenzione. Già perché i mancati interventi manutentivi creano disservizi continui: “Viviamo con i topi negli appartamenti e facciamo i conti ogni giorno con il rischio e la paura di rimanere bloccati in ascensore”.

A parlare sono gli inquilini del civico 88 di via dell’Archeologia che da tempo si scontrano con il muro di gomma delle istituzioni perché: “Siamo abbandonati da tutti”. Nessuna risposta alle loro istanze, nessun intervento: “L’ascensore si è bloccato quasi ogni giorno della settimana scorsa, imprigionando inquilini, ed è stato necessario in diverse occasioni l’intervento dei vigili del fuoco”.

La mancanza di manutenzione, a macchia d’olio genera problemi in quasi tutte le palazzine della via e di quelle adiacenti. “Vogliamo sapere che fine hanno fatto i fondi per la manutenzione – hanno detto Nicola Franco (Fdi) e Valter Mastrangeli (LM) – Non è possibile che in commissione trasparenza nessuno dei titolati a fornire informazioni si sia presentato, il movimento cinque stelle sostiene che i guasti siano dovuti alle azioni messe in campo dagli spacciatori. No, sono dovuti all’assenza di manutenzione che in via dell’Archeologia resta una chimera”.

La commissione controllo e garanzia per fare luce sulla presenza dei fondi nelle casse comunali, messa in dubbio dalle ditte appaltatrici (caso sollevato anche dal nostro giornale) sarà rinviata a nuova data: un prossimo appuntamento in cui auspicare risposte concrete.