60 famiglie senz’acqua da 4 giorni: "Ci laviamo con la Ferrarelle"

“Si sono rotte le pompe che erogano acqua e siamo a secco da 4 giorni, l’avevamo previsto ma la nostra denuncia è rimasta inascoltata”. Dopo i residenti di viale Santa Rita da Cascia, anche gli inquilini di una delle torri di viale Cambellotti stanno pagando conseguenze amare per il malfunzionamento dell’impianto. Ai nostri taccuini hanno raccontato tutta la loro rabbia. Ma andiamo con ordine.

60 famiglie senz'acqua

Era lo scorso 7 dicembre quando una delegazione di inquilini dei 60 appartamenti dei 14 piani della torre di viale Cambellotti, case popolari di proprietà del Comune e gestite da Prelios, si è recata in Municipio per denunciare lo stato di usura delle pompe: “In quell’occasione nessuno ci ha ascoltati – ha commentato un’inquilina – sottovalutando il nostro disagio”. E così dopo qualche giorno, la “profezia” degli inquilini si è avverata: "Si sono rotte le pompe e l’acqua non arriva negli appartamenti, non sappiamo più come fare". Una condizione questa che ha generato una serie di disagi: "Qui ci vivono bambini, ammalati, anziani, non ci possiamo lavare, stiamo utilizzando l’acqua minerale anche per lavare i pavimenti, utilizziamo piatti di plastica".

Si profila l'idea della protesta

Gli inquilini hanno portato la loro denuncia in molte sedi: "Ci siamo rivolti anche alle forze dell’ordine ma assistiamo ad un rimpallo di responsabilità, dal Municipio ci hanno risposto che non ci sono fondi e che dobbiamo attendere, ma quanto tempo ancora dobbiamo aspettare?". E anche qui come in viale Santa Rita da Cascia l’idea della protesta non è proprio remota: “Stiamo pensando di organizzare un’azione forte, così forse ci ascolteranno” hanno concluso. Tra tutte, la protesta più quotata sembra essere quella dei cassonetti in strada.