Tor Bella Monaca, tubature rotte nei garage di via dell’Archeologia 

“Le tubature sono rotte da anni e oltre qualche intervento di rattoppo non è mai stato ripristinato lo stato originario dell’impianto”. A parlare sono i residenti del civico 10 di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca che da tempo chiedono interventi risolutivi affinché dalle tubature non fuoriesca più acqua. “I tubi – hanno spiegato al nostro giornale – raccolgono l’acqua proveniente dai rubinetti degli appartamenti e sono ormai deteriorati ma per fortuna i garage non si allagano”.

A rendere ancora più indecoroso, e anche pericoloso, il passaggio all’interno dei garage sono le grate dei tombini spaccate che i residenti hanno messo a posto sistemandoli alla buona posizionandovi una lastra di plastica per evitare che si ci possa cadere all’interno.

Nei giorni scorsi, un gruppo di residenti ha provveduto a rimuovere i tronchi degli alberi sradicati durante le ultime giornate di forte vento. Una volta tagliati, i tronchi sono rimasti così, in giacenza all’interno del parcheggio dell’R8 di via dell’Archeologia, sottraendo inoltre buona parte dei posti auto. “Armati di motosega hanno provveduto a tagliare i tronchi e liberare l’area” hanno spiegato al nostro giornale stanchi di attendere gli interventi desiderati.



