Tor Bella Monaca: ascensore guasto da 17 giorni, disabili bloccati nelle case del Comune

Disagio ma soprattutto rabbia, disperazione e impotenza. Sono queste le sensazioni che da giorni gli inquilini delle case del Comune di via Mitelli a Tor Bella Monaca stanno vivendo: “Non sappiamo più a chi rivolgerci, non sappiamo che fare” ha detto ai nostri taccuini la signora Mimma che mentre ci parla prepara un piatto di pasta per un inquilino disabile che vive all’ultimo piano: “Non può uscire per andare a fare la spesa, almeno così mangia” ha detto.

La denuncia: "Non è possibile rimanere prigionieri in casa"

Nella palazzina del civico 30 di via Mitelli, alla scala B da diciassette giorni l’ascensore non funziona: “Abbiamo chiamato tutti, al Municipio, al Comune, perfino i carabinieri, non è possibile che dobbiamo rimanere prigionieri in casa – ha continuato – Ci sono persone disabili che non possono rientrare nei loro appartamenti”. Già perché neppure in spalla ci si riesce a salire i quattro piani. Dalla palazzina spiegano ancora: “Ci hanno riferito che si è in attesa di un pezzo, da diciassette giorni? Da dove deve arrivare? Sarebbe già arrivato anche se fosse venuto a piedi” ironizzano perché ormai la disperazione è alle stelle.

Dal Municipio: "Interverremo immediatamente"

Abbiamo raggiunto Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio del sesto municipio che, all’oscuro della situazione di Mimma, per altro invalida al 100%, e di altri inquilini ha risposto: “Contatterò immediatamente chi di dovere per provvedere al ripristino del funzionamento”. In via Mitelli lo sperano.