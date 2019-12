Tor Bella Monaca, cenone di San Silvestro alla libreria Booklet con la Comunità di Sant’Egidio

Buona la prima! La libreria Booklet e la Comunità di Sant’Egidio (Tor Bella Monaca) replicano l’appuntamento dello scorso anno: nei locali di via Amico Aspertini, il 31 dicembre ci sarà il gran cenone di San Silvestro con ospiti davvero eccezionali. A sedere ai tavoli allestiti tra le fila di libri saranno donne e uomini meno abbienti, persone sole, spesso ai margini che per la notte più attesa dell’anno saranno serviti da volontari e condivideranno con chi vorrà dare una mano gli ultimi istanti dell’anno che se ne va.

Volontari al lavoro per l'ultima notte dell'anno

“In tanti stanno dando la propria adesione per contribuire al lavoro – ha detto al nostro giornale Alessandra Laterza, proprietaria della prima e unica libreria di Tor Bella Monaca che nelle scorse settimane insieme alla Comunità di Sant’Egidio ha avviato anche l’iniziativa del “libro in sospeso” – Gran parte della cena proviene da donazioni anche di attività del centro commerciale come la pizzeria Io e Valter e Antica cornetteria”. Il menù offre solidarietà, condivisione, gioia, amicizia ma anche tanto cibo, dalle lasagne al pollo e lenticchie e cotechino: “Nel rispetto di tutte le religioni” ha precisato Laterza.

Seconda edizione dopo il successo dello scorso anno

Abituali frequentatori della sede territoriale della Comunità di Sant’Egidio saranno per una notte ospiti della libreria: “Dall’appuntamento dello scorso anno sono nati rapporti di amicizia, siamo contenti di ospitare questa serata che deve avere il sapore della normalità”. E dopo il brindisi della mezzanotte e gli auguri per il nuovo anno, gli ospiti riceveranno i cornetti per la colazione del il giorno seguente.