La famiglia del centro commerciale Le Torri si allarga: tre nuove aperture

Continua a crescere la famiglia del centro commerciale Le Torri di Tor Bella Monaca. Già perché di una vera e propria famiglia si tratta come ha più volte sottolineato Alessandra Laterza, presidente del consorzio che gestisce la struttura. “Sono orgogliosa dell’aumento delle attività nel nostro centro soprattutto perché con la crescita continuiamo a fornire servizi importanti per il quartiere”.

Il bar Max diventa il Bar Le Torri

Oggetto di ristrutturazione è il bar Max, passato agli onori della cronaca per aver lanciato l’idea del “cappuccino sospeso” durante lo scorso inverno. Il locale, quindi, ha messo a disposizione un salvadanaio dove lasciare lo scontrino con un cappuccino per i senzatetto. E sono sempre gli stessi dipendenti a lavorare ancora nella nuova attività che dopo una importante ristrutturazione diventa il “Bar Le torri”, sempre qui al piano terra del centro. Ancora al piano terra sarà inaugurato nella giornata del 16 settembre anche un negozio per la cura degli animali con il nome di “La toletta”. Nell’occasione, considerata la presenza di importanti fornitori di mangimi, saranno regalati gadget e alimenti. A distanza di qualche settimana anche l’inaugurazione di un nuovo negozio di scarpe, prevista per la prima metà di ottobre.

Una grande festa

“Stiamo lavorando per una grande festa – ha proseguito Alessandra Laterza – tutti e tre i piani del centro commerciale saranno allestiti per l’avvenimento, tanta attenzione anche per i più piccoli che potranno conoscere Minnie e Topolino”.

Box vuoti in cerca d’autore

Attualmente al centro commerciale Le Torri sono presenti 75 negozi che spaziano dalla vendita di prodotti alimentari, abbigliamento e servizi. Qui ci sono ancora box vuoti: “Abbiamo ancora 5 negozi – ha concluso Laterza che spiega l’iter per l’acquisizione – chi volesse aprire da noi un’attività non deve fare altro che rivolgersi alla presidenza del consorzio, comunicare la propria decisione e avviare l’iter”.