Spaccio a Tor Bella Monaca: cocaina venduta nel quartiere, presa banda di pusher

Spacciavano cocaina in via dell'Archeologia. Cinque romani di 19, 44, 46 e 48 anni, già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga, sono stati sorpresi in strada a vendere la 'polvere bianca' a giovani acquirenti, tutti identificati e segnalati, quali assuntori, all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

In possesso ai pusher, i Carabinieri che poi li hanno arresatati, hanno trovato, e sequestrato, oltre 50 dosi di cocaina e circa 1.700 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno riconosciuto e arrestato anche un 39enne romano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, si trovava in strada senza nessuna autorizzazione.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.