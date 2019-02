Valentina Fabri Zuccarelli torna alla presidenza della commissione politiche sociali.

Valentina Fabri Zuccarelli, consigliera cinque stelle, è tornata a sedere sulla poltrona di presidenza della commissione politiche sociali del Municipio Roma VI delle Torri. La grillina aveva lasciato il suo posto, dimettendosi, lo scorso novembre. A lei aveva fatto seguito l’elezione della consigliera Celestina d’Ariano che dopo poco più di un mese ha lasciato l’incarico. La commissione ha scelto, come già anticipato dalle pagine di Roma Today, di eleggere nuovamente Zuccarelli.

Abbiamo chiesto alla neo eletta presidente su quali priorità lavorerà la commissione politiche sociali con il nuovo assetto. “Continueremo a lavorare sui temi che da anni ci tengono impegnati e – focalizzando le attenzioni sulle priorità della commissione ha puntualizzato – Vorremmo aprire un centro per la genitorialità all’interno del Municipio, considerato anche che attualmente l’affido è gestito a livello comunale”.

Nella lista di interventi prioritari anche la riapertura del centro di via Berneri a Torre Spaccata che per un periodo di tempo e fino allo scorso anno ospitava un gruppo di ragazzi disabili gravi e gravissimi dell’associazione Hermes. “E’ stata completata la ristrutturazione e stiamo reperendo insieme al patrimonio tutti i documenti che rispetto all’immobile mancavano, stiamo lavorando perché il nostro obiettivo è riaprirlo in tempi brevi”.