Municipio VI: eletta la nuova presidente della commissione scuola

È Celestina D'Ariano la nuova presidente della commissione scuola del municipio VI. La neo presidente di una delle commissioni permanenti è stata eletta nella mattina di martedì in viale Cambellotti. D'Ariano, consigliera a cinque stelle, riempie così il posto lasciato vacante da Silvia Foriglio che nelle scorse settimane ha formalizzato le sue dimissioni.

Le dimissioni di Foriglio e l'elezione di D'Ariano

Foriglio, che fin dalle elezioni del 2016 ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione sport, scuola e cultura, ha lasciato il municipio per entrare nello staff dell'assessora capitolina Veronica Mammí: "È una grande opportunità" aveva detto al nostro giornale alla vigilia del nuovo incarico. È stato eletto vice presidente della commissione, il neo consigliere pentastellato Marcello Spinozzi (primo dei non eletti subentrato in consiglio dopo le dimissioni di Silvia Foriglio). Da martedì 25 febbraio, quindi, la commissione scuola è tornata operativa e funzionale.

La prossima commissione scuola il 28 febbraio

Nei giorni scorsi, a puntare il dito contro la mancata convocazione della commissione scuola che non si riuniva da circa tre settimane, era stata la Lega (i capigruppo municipale Strippoli e comunale Politi) che si era definita "Esterrefatta da atteggiamenti superficiali a danni dei più piccoli, considerate le enormi problematiche delle strutture scolastiche del territorio". La prossima convocazione per la commissione scuola è fissata al 28 febbraio.