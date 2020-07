Gaia Domus: dopo un anno di richieste, installata la segnaletica verticale

Habemus la segnaletica verticale a Gaia Domus. Esulta il Consorzio che, finalmente, raggiunge questo obiettivo dopo un anno di richieste agli amministratori municipali. Siamo a ridosso della via Casilina, non lontano dal quartiere Torre Gaia, nel territorio del Municipio VI. Da tempo i residenti attendevano le installazioni su via Grotte Celoni e via Volturino.

Installati dunque i segnali che indicano il dare precedenza, la strada chiusa e gli attraversamenti pedonali. “Dopo un anno di richieste e pressing sul municipio ce l’abbiamo fatta” ha detto al nostro giornale Maurizio Russo, presidente del Consorzio Gaia Domus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora nulla di fatto invece per la sistemazione della fibra ottica che gli abitanti del consorzio attendono da più di un anno. Già perché a maggio scorso, i residenti hanno lanciato dalle pagine del nostro giornale una nuova denuncia chiedendo attenzione al municipio. In via Grotte Celoni e via Volturino, gli scavi per il posizionamento della fibra sono stati abbondantemente completati da tempo ma dell’installazione vera e propria ancora nulla. Intanto i cittadini continuano a essere privati di un “Servizio utilissimo” ha detto Russo.