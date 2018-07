Il cibo scolastico finisce controllato dai genitori: nel VI municipio varate le commissioni mensa

E’ stato costituito il primo coordinamento delle commissioni mensa nel Municipio Roma VI delle Torri: si tratta del primo organo con queste caratteristiche presente sull’intero territorio cittadino già avviato in fase sperimentale nell’ottobre del 2016. Durante l’ultima assemblea del consiglio municipale è stata approvata la deliberazione per l’istituzione permanente del coordinamento. “Sono molto soddisfatta – ha commentato Silvia Foriglio, presidente della commissione scuola – è stata fin da subito una delle mie priorità”.

Che cos'è il coordinamento delle commissioni mensa

Ogni istituto scolastico è dotato di una commissione mensa (costituita da genitori) che ha l’obiettivo di controllare il cibo, gli elettrodomestici e verificare che ai bambini vengano distribuiti i pasti indicati dai dietisti. Il coordinamento delle commissioni mensa è, dunque, un organo che mette insieme tutte queste realtà scolastiche: i commissari dei vari istituti scolastici si incontrano e discutono su problematiche e soluzioni in contatto con l’ufficio di vigilanza alimentare.

La fase sperimentale è stata avviata nell'ottobre del 2016

Il coordinamento delle commissioni mensa è costituito da genitori-commissari che rappresentano i 21 istituti comprensivi presenti nei quartieri del sesto municipio. “La loro funzione – ha sottolineato Foriglio – è volta al controllo e alle segnalazioni, un collante tra la scuola e l’ufficio di vigilanza alimentare”. Dalla presenza di muffa alla scadenza dei prodotti, dalla verifica che i bambini seguano l’alimentazione assegnata dai dietisti alla corretta gestione e applicazione del regolamento: sono queste le mansioni che i commissari sono chiamati a svolgere.

“I nostri uffici si mettono al servizio dei commissari e li formano”

La formazione e la messa in opera del lavoro dei commissari che fanno parte del coordinamento delle commissioni mensa è strutturata in due momenti: incontri formativi presieduti dall’ufficio di vigilanza alimentare e i confronti in forma plenaria. “Gli incontri di formazione – ha puntualizzato Foriglio – si svolgono a settembre e gennaio, quindi, ad inizio anno e durante l’insediamento dei nuovi rappresentanti”. Ha concluso: “Considerato il successo della fase sperimentale del progetto e la richiesta dei genitori di portare avanti quanto avviato due anni fa, abbiamo ritenuto opportuno rendere il coordinamento permanente”.