Coronavirus, “Una piattaforma on line per aiutare i commercianti”: la proposta di comitati e associazioni di categoria

L’obiettivo è fornire supporto ai commercianti che lavorano sul territorio del sesto municipio, messi in ginocchio dalla crisi economica che l’emergenza Covid-19 ha generato, non solo a Roma. Una finalità che per comitati e associazioni di categoria deve essere realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati messi a disposizioni dal Comune in primis e poi dal municipio.

L’idea nasce dal Comitato Periferie Roma Est che nei giorni scorsi ha tenuto un’assemblea (mediante piattaforma on line) con altri comitati di quartiere e con associazioni di commercianti del versante a est della città. “Proponiamo un elenco di attività commerciali del nostro territorio da pubblicare sul sito del municipio VI in una sezione appositamente dedicata e di promuovere l’acquisto anche di buoni che possono essere spesi successivamente” ha detto al nostro giornale Marco Manna, il presidente del comitato riportando un esempio già realizzato da un cittadino delle torri, Fabio Viola attraverso la piattaforma spesaromaest.it.

“Abbiamo inviato il documento prodotto alla commissione commercio e ne aspettiamo gli sviluppi sperando di poterne parlare il prima possibile” ha aggiunto Manna. “Sarà sicuramente un argomento che tratteremo – ha detto al nostro giornale Laura Arnetoli, consigliera a cinque stelle e membro della commissione commercio di viale Cambellotti – Il municipio ha già messo in atto una iniziativa simile nei primi periodi di emergenza, e non appena avremo dati a disposizioni avvieremo un discorso più ampio per finalizzare le strategie da attuare”.