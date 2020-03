Coronavirus, Simona e Patrizia realizzano mascherine in casa e le regalano ai condomini

“Le abbiamo fatte in casa per la nostra comunità, sono mascherine le omaggiamo per voi. Fatene buon uso, noi le abbiamo fatte con il cuore”. È questo il singolare avviso che Simona e Patrizia hanno affisso nell’androne di uno dei palazzi di via Pietro Santo Bartoli a Torre Angela. Le due donne che nel quotidiano si dilettano a creare bomboniere hanno deciso di mettere a disposizione della comunità la loro arte donandola prima ai condomini del palazzo, poi agli amici e infine a quanti le richiedono. Già perché in questi giorni trovare le mascherine da indossare è diventata un’impresa molto difficile.

Le mascherine (non sanitarie) fatte in casa e regalate ai condomini

Abbiamo raggiunto Simona al telefono per farci raccontare cosa l’abbia spinta ad un gesto così generoso. “Quando ci siamo rese conto della difficoltà oggettiva da parte di tutti di reperire mascherine, abbiamo pensato di crearle con il materiale che abbiamo in caso e che ci sarebbe servito nei prossimi mesi per gli allestimenti delle feste – ha detto Simona – Voglio precisare che non si tratta di mascherine sanitarie ma almeno riescono a proteggere naso e bocca”. I materiali utilizzati sono un mix tra carta e tessuto che seppur coprente consente la respirazione, non solo: per sagomare il naso hanno utilizzato stecchetti di legno che si trovano nelle confezioni di sacchetti per congelare gli alimenti e infine del nastro per creare il laccetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le abbiamo preparate di colori diversi per dare allegria"

Le richieste sono state tante per Simona e Patrizia e da alcuni giorni si sono messe al lavoro in maniera incessante producendole in serie e dilettandosi anche con i colori “Perché mettono allegria in questo periodo di grande preoccupazione” ha aggiunto. I loro regali, intanto, continuano a rendere felici chi li riceve: “Mi hanno consegnato la spesa e la ragazza aveva una mascherina rovinata così le ho donato una decina di mascherine per lei e i suoi colleghi” ha concluso Simona. Un gesto, apparentemente piccolo, che ha portato sorrisi e allegria.



Sostieni RomaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RomaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery