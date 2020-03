VIDEO | Coronavirus, un poeta in balcone a Tor Bella Monaca: “Te stai a portà via i deboli come fa un vigliacco con la povera gente”

Non solo flash mob musicali. A Tor Bella Monaca anche la recita di una poesia in balcone da una delle torri di viale Santa Rita da Cascia. L’autore si è rivolto direttamente al virus Covid-19 che da settimane ormai ha raggiunto anche l’Italia e per contrastare il contagio il governo ha diffuso un decreto restrittivo “Io resto a casa”.

Ecco parte del testo contenuto nella poesia dell’anonimo poeta: “Te stai a portà via i deboli e soprattutto i vecchi quelli più stanchi, sì come fa un vigliacco con la povera gente, glie stai a portà via tutto e non glie stai a lascià niente. Ce stai a fa sistemà le case e pure gli armadi, ce stai a fa pensa quello che ho fatto ieri e a quello che farò domani. Ce stai a fa cantà affacciati a un balcone, ce stai a fa ritirà fuori l’oroglio, ce stai a fa tornà nazione. A te che sei così piccolo, minuscolo ed invisibile, ma sei così forte, aggressivo e invincibile, te chiedo solo una cosa, penso d’avè capito sta lezione, certamente lo so che il tempo passa e che tutta sta tristezza nun me lascia, certamente non sarà sta poesia a portarme dentro ar core un po’ d’allegria, certamente però un po’ m’aiuterà e un po’ de carma in petto me farà tornà. Ciao a tutti”.