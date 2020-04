Coronavirus, a Tor Bella Monaca scende in campo la protezione civile con la “Spesa amica”

In periferia la parola d’ordine è “solidarietà”. Lo sanno bene i volontari della protezione civile del sesto gruppo di Tor Bella Monaca che hanno avviato una raccolta di generi alimentari da donare alle famiglie meno abbienti che in questo periodo di emergenza per il contrasto da Covid-19 vivono momenti di difficoltà soprattutto economica. L’iniziativa si chiama “Spesa amica” e ha due punti di raccolta: la sede della parrocchia di via Acquaroni 71 (Tor Bella Monaca) e Casa della Misericordia a Finocchio.

Massimiliano Missori, responsabile organizzativo della protezione civile del sesto ai nostri taccuini ha raccontato la nascita dell’iniziativa: “Soprattutto grazie alle persone del quartiere, in tanti ci hanno chiesto come poter donare, come fare qualcosa e da questo input è nata Spesa Amica”. Immediata la collaborazione con alcuni negozianti del quartiere che hanno messo a disposizione le loro strutture: “Presso i supermercati di Tor Bella Monaca sono state posizionate delle ceste, i clienti possono lasciare beni alimentari acquistati durante la spesa, i nostri volontari passano per il ritiro e il confezionamento dei pacchi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La distribuzione avviene attraverso la Caritas e la Casa della Misericordia: “In alcuni casi doniamo pacchi a chi può consegnarli ad amici che vivono difficoltà economiche e che per imbarazzo non si rivolgono a noi direttamente, sono tanti i cittadini che hanno perso il lavoro in questa emergenza”. Altri pacchi vengono lasciati alla parrocchia di via Acquaroni che a sua volta li destina a 500 famiglie già beneficiare in passato: “Abbiamo dato la possibilità di incrementare il numero” ha concluso Missori. Tutti coloro che sono intenzionati a donare possono farlo recandosi presso la parrocchia, Casa della Misericordia o presso i supermercati aderenti all’iniziativa.