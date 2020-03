Coronavirus, al via la sanificazione delle strade del Municipio VI

Saranno avviate il prossimo sabato 28 marzo le operazioni di sanificazione tra le strade del Municipio Roma VI delle Torri: una misura necessaria per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Il piano messo a punto dall’azienda Ama prevede una calendarizzazione degli interventi distribuiti su tutta la città e divisa in giornate. Nell’elenco delle strade commerciali da sanificare però compare solo via del Torraccio di Torrenova, a Torre Angela. Immediata la polemica del Comitato Roma Est che puntualizza: “Anche via Quaglia a Tor Bella Monaca è una strada commerciale e necessita di sanificazione”.

L'elenco delle strade che saranno pulite sabato 28 marzo

Per ciascun municipio saranno pulite le strade consolari, direttrici, strade in cui sono presenti stazioni ferroviarie e metropolitane, mercati, supermercati, farmacie e ospedali con irrorazione a “modalità pioggia”. Ecco quali sono le strade interessate dagli interventi di sanificazione che avverranno sabato 28 marzo. Via Massa di S. Giuliano, 260 - Via Prenestina, 1206 A - Via Casilina, 1914C - Via J. Magnilino, 1- Via di Tor Vergata, 67- Via di Torrenova, 212- Via di Torrenova, 163- Via di Torrenova, 78- Via Casilina, 1220- Via di Torrenova, 91/93- Via Acquaroni, 72- Via G. Castano, 25 - Via degli Albatri, 10- Via E. Giglioli, 69 A- Via delle Rondini, 64- Via P. Tamburri, 2 A- Via A. Lupi, 38/40- Via dei Colombi, 84 A- Via P. Romano, 70- Via Casilina, 1758- Via Siculiana, 73- Via di Prataporci, 3- Via Cantiano- Via di Lunghezza- Via Caltagirone, 458- Via Fosso dell’Osa- Via Ollolai, 48- Via Petralia Sottana, 57- Via di Villabate, 57- Via Michele de Marco, 20- Via Canapiglie, 88- Via di Rocca Cencia, 301(stab. ama)- Via N. Balbiani (Asl)- Via D. Gambellotti, 11- Via di T. Spaccata (asl)- Via B. Torti, 13- Via Andria- Via Casilina, 2023- Via Mario Lizzani, 55/57.

Il comitato popolare Roma Est: "Pulizia anche in via Quaglia"

“Chiediamo a gran voce che anche via Quaglia venga inserita nell’elenco delle strade – ha detto al nostro giornale Emanuele Licopodio, presidente del comitato popolare Roma Est – E’ una strada commerciale, frequentata da tantissime persone, con supermercati aperti, è necessario pulire la via”.