Coronavirus, la spesa solidale a Tor Bella Monaca degli “Amici del Polo ex Fienile”

“Solidarietà” come parola d’ordine, dal centro alla periferia. Un servizio di spesa solidale affinché gli anziani possano restare a casa e commissionare ad altri la spesa necessaria: una modalità di aiuto che si sta diffondendo a macchia d’olio in città, da San Basilio al Pigneto, fino a Rebibbia e Tor Bella Monaca. Associazione 21 luglio e gli “Amici del Polo ex Fienile di largo Mengaroni”, da lunedì sono impegnati in attività di spesa solidale nel quartiere di Tor Bella Monaca.

"Resta a casa, alla tua spesa pensiamo noi"

“Se hai più di 70 anni e non puoi uscire di casa, chiama gli Amici del Polo ex Fienile di largo Mengaroni”. È questo lo slogan che i volontari hanno ideato per intervenire e fare la loro parte in un periodo di emergenza mirato a contrastare il contagio da Covid19. Gli operatori, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dal decreto, muniti di guanti e mascherina sono impegnati tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12

Per usufruire del servizio, attivo sul quartiere di Tor Bella Monaca, è necessario telefonare al numero 3663480038 e prenotare la propria spesa, i volontari in contatto con i supermercati della zona, si faranno carico di comprare gli alimenti e consegnarli presso il domicilio (davanti la porta di casa) di chi ne fa richiesta.