A Tor Bella si parla di cyberbullismo: l'istituto Acquaroni adotta "Policy di E-Safety"

Un seminario di formazione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo dedicato ai docenti dell’istituto di via Acquaroni, organizzato dalla prof. Lazzeretti. Succede a Tor Bella Monaca per iniziativa della scuola presieduta dal prof. Carmine Giammarini. Stop bullying è progetto-campagna internazionale, nato con lo scopo di riflettere sul vero significato del bullismo e sulle modalità per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni dilaganti.

"Una politica scolastica capillare è fondamentale"

Un fenomeno sempre più diffuso, che sempre più spesso si consuma tra i banchi di scuola, aumentano i comportamenti violenti tra i ragazzi e sempre più spesso le aggressioni si spostano sui social network. Sull’importanza di tenere alti i riflettori su casi come questi, l’istituto di via Acquaroni ne è assolutamente convinto: “Una politica scolastica capillare di formazione nell’ottica della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo è l’unico modo per intervenire con decisione e responsabilità su questo fenomeno” – ha sottolineato il dirigente scolastico Giammarini - in perfetta linea con la legge approvata alla Camera a maggio 2017 sul cyberbullismo, i cui «cardini» sono una stretta sul web e il coinvolgimento delle scuole nel contrasto delle molestie online. Il bullismo è una seria ferita sociale la cui responsabilità non è solo dei minorenni, ma anche dei loro genitori ed insegnanti. Non basta la semplice condanna ma bisogna andare a fondo alle radici di comportamenti errati e reiterati che coinvolgono i bulli, le vittime e i testimoni”.

L'istituto adotta un documento: "Policy di E-Safety"

Di fronte a tale emergenza sociale, l’I.C. Via Acquaroni si è anche dotato di una “Policy di E-Safety”, un documento volto a descrivere tutti gli aspetti necessari per dotarsi di una visione e comprensione della rete internet, guardando sia alle sue potenzialità in ambito didattico che alla prevenzione dei rischi. Un insieme di regolamenti, linee di azione e attività poste in essere per fare fronte ad una serie di necessità individuate che coinvolgono tutta la comunità scolastica, dal Dirigente ai genitori.

Al convegno che si è svolto nei giorni scorsi presso i locali della scuola, sono intervenute la dott.ssa Alessia Pesaresi, psicologo clinico e psicoterapeuta nel settore Adozioni, la dott.ssa Angela Leo, patrocinatore legale, avvocato civilista e penalista, Alessandro Iannamorelli, giornalista indipendente e Referente dei Giovani per la Pace, esperto di comunicazione via web e la dott.ssa Barbara Rossi, assistente sociale e sociologa ricercatrice. Coordinatrici e mediatrici dell’incontro: Carmen Manuela Ion e Lacramioara Maricica Nita.