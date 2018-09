Sacchetti di plastica e erba alta: "Pulite il marciapiedi di via Aspertini"

Rifiuti sparsi, erba alta: si presenta così il marciapiedi di via Amico Aspertini, nel quartiere Tor Bella Monaca. Sulla strada anche l’istituto comprensivo “Melissa Bassi”. È proprio da qui, dai genitori dei bambini che frequentano la scuola che è partito l’appello alle istituzioni: “Ripulite il marciapiedi”.

Sacchetti di plastica e erba alta

Mancano pochi giorni e il marciapiedi di via Amico Aspertini sarà percorso ogni giorno da decine e decine di ragazzi iscritti a una delle scuole del quartiere. Nonostante l’imminente riapertura però il marciapiedi versa ancora in condizioni di degrado. Oltre l’asfalto sconnesso in alcuni punti, anche la presenza di erba alta e rifiuti, principalmente buste di plastica e carta, sparpagliati lungo il tratto di strada al Municipio Roma VI delle Torri.

"Pulite il marciapiedi di via Aspertini"

“Il marciapiedi di via Aspertini ci regala una condizione di degrado davvero molto poco gradevole soprattutto perché in prossimità di un istituto scolastico – hanno commentato alcuni genitori dei bambini che frequentano il plesso Melissa Bassi – sarebbe bello se le istituzioni intervenissero per restituire decoro all’area e consentire ai nostri bambini di recarsi a scuola senza difficoltà”.