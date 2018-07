Siringhe, rifiuti e luci rotte: al decoro del sottopasso di Torre Angela ci pensano i residenti

Prima ci hanno pensato gli attivisti del gruppo Retake, poi “l’angelo nero” e infine i residenti: il sottopasso della stazione metro C di Torre Angela viene pulito da azioni volontarie e in assenza di queste resta terra di nessuno. “Rifiuti lungo il corridoio del sottopassaggio, siringhe sporche lasciate sulle grate – per Alessio Dastoli, residente del quartiere e membro del gruppo “Gioventù d’azione” non ci sono dubbi – camminare qui di sera mette paura”.

Rifiuti, mura imbrattate e siringhe sporche

Non è solo il degrado a farla da padrone in questi pochi metri che dividono la stazione della metropolitana dal resto del quartiere, anche il buio scoraggia i residenti e c’è chi aspetta che qualcuno le vada incontro per tornare a casa. “Le luci del sottopasso sono rotte da sempre – ha spiegato una giovane residente del quartiere – quando rientro dall’università aspetto che mio fratello mi raggiunga per tornare a casa con lui perché questo posto è frequentato da chiunque e in una occasione hanno tentato di derubarmi ma sono scappata”.

Al decoro del sottopasso ci pensano i residenti

“Il sottopasso degli orrori” l’ha ribattezzato qualcuno, il Movimento Cinque Stelle nel gennaio del 2016 definiva la struttura “un girone dantesco” mettendo in risalto l’abbandono dei rifiuti, l’incuria e gli odori nauseabondi (qui la denuncia). Ma ancora una volta sono i residenti a ripristinare il decoro: “Una volta al mese effettuiamo interventi di pulizia – ha spiegato Dastoli – non possiamo tacere di fronte a questo scempio o voltarci dall’altra parte”.