Via Aspertini: siringhe ed escrementi nella scuola elementare. Mamme in subbuglio

Mamme in subbuglio nella mattina di martedì 9 maggio all'ingresso della scuola elementare di via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca. A scatenare l'indignazione il ritrovamento di macchie di sangue e siringhe all'interno dei locali dell'istituto. I bambini so così rimasti a casa e, considerata la diffidenza dei genitori nei confronti delle pulizie effettuate, non è da escludere che i piccoli studenti restino a casa anche nei prossimi giorni.

I primi allarmismi nella mattina di lunedì 8 maggio quando alcuni bambini che frequentano le classi elementari sono stati riportati a casa dalle mamme. Stando al racconto di alcuni testimoni sarebbero state ritrovate due siringhe all'interno di un lavoretto di cartapesta realizzato dai bambini. Non solo. Anche un reggiseno e una bottiglia apparentemente utilizzata per fumare crack. "La notizia ha iniziato a diffondersi attraverso gruppi whatsapp così chi ha potuto è andato a riprendere i bambini". I locali della scuola, poi, sono stati ripuliti ma tra le mamme ha continuato ad aleggiare diffidenza. "Non ci siamo fidate e cosi non abbiamo mandato i nostri figli a scuola oggi", hanno commentato. Intanto, hanno richiesto con forza e ottenuto un incontro con il preside raggiunto in viale dell'Archeologia. "Ci ha rassicurate sulle condizioni igieniche e ci ha autorizzate ad ispezionare i locali della scuola".

Un sopralluogo in piena regola quello messo in atto dalle mamme di via Aspertini che una volta all'interno dei locali hanno controllato tutto a fondo. "Abbiamo spostato anche i mobili e dal pavimento sono emersi escrementi di topi". Su quanto avverrà nei prossimi giorni, già a partire da domani mercoledì 10 maggio, resta ancora l'incertezza perché le mamme chiedono la bonifica dei locali. Le mamme di via Aspertini non si arrendono, come già accaduto in passato quando pur di far valere i loro diritti hanno occupato l'aula del consiglio municipale chiedendo la messa in sicurezza della scuola.