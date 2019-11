Luce e acqua "gratis" nelle case popolari: le denunce non fanno paura e gli abusi continuano

Le denunce non fanno più paura. L'intervento dei carabinieri, di Ater e di Acea, sono solo un altro ostacolo da superare. E le multe, nonostante siano frequenti e salate, vengono accatastate, non pagate e collezionate. Chi ruba energia elettrica e acqua viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, non ha infatti intenzione di fermarsi.

Dopo l'operazione del 3 ottobre scorso, quando i militari denunciarono 4 persone per furto di energia elettrica condominiale ai danni di Ater, altre 11 denunciate per furto di acqua ai danni di Acea Ato 2 e una persona per furto di energia ai danni di Areti, lo scenario non è mutato.

Ce n'è stata infatti un'altra, di operazione, una settimana dopo. Poi ancora il 19 ottobre e il 27 dello stesso mese. Una ruota che non sembra fermarsi. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi controlli da parte dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di 5 persone per allacci abusivi alle reti elettrica e idrica.

Nello specifico, i carabinieri di Tor Bella Monaca unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e del personale tecnico dell'Ater e Acea Ato 2, hanno ripetuto dei controlli negli stabili, ai civici 40, 20 e 50 di viale Santa Rita da Cascia, dove sono state riscontrati allacci abusivi sia alla rete elettrica sia a quella idrica che hanno portato alla denuncia a piede libero dei responsabili con l'accusa di furto aggravato. Una operazione che si ripeterà anche prossimamente.