Torri: detenuti all’opera per la manutenzione del verde

Detenuti all’opera tra le strade dei quartieri del Sesto Municipio che armati di guanti e ramazze hanno provveduto a ripristinare il decoro in alcune aree. Gli interventi si sono svolti principalmente in via Marelli, via Siculiana, via Aspertini, via Londonio e via Calimera ed hanno riguardato la pulizia delle caditoie, la manutenzione del verde e il rifacimento degli attraversamenti pedonali nelle vicinanze degli istituiti scolastici.

L’attività frutto del protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Dipartimento e Società Autostrade

Le attività rientrano nel programma di interventi di pubblica utilità oggetto del protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Società Autostrade per L’Italia. All’’iniziativa hanno partecipato anche gli operatori Ama, il Municipio e il Servizio Giardini, oltre gli uomini della polizia penitenziaria.

Dal Municipio: "L'idea è di proporre nuove attività"

“L’esperienza si è dimostrata uno strumento utile non solo per il significato sociale che assume ma anche per la possibilità di mettere in campo azioni di più ampio respiro in tema di sicurezza e decoro dei quartieri – ha commentato a margine dell’evento Katia Ziantoni, assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti - Tenteremo di attivare un canale più diretto e proficuo per le future iniziative in modo da coinvolgere più direttamente il Municipio non solo nel seguire le attività, ma nel proporle e inserirle nella programmazione”.