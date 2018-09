Via Artusi sommersa dai rifiuti, i residenti: “Facile preda di incivili”

Plastica, rifiuti ingombranti, sacchi neri e cartoni: nella discarica di via Artusi c’è di tutto. Ma a Torre Angela c’è, soprattutto, la rabbia dei residenti rientrati in città dopo la pausa estiva e attesa da una sgradevole sorpresa. “Le strade sono invase dai rifiuti, una presenza diventata insostenibile, non solo odori nauseabondi ma anche ratti – hanno commentato – camminare tra le vie del quartiere è diventata una corsa a ostacoli”. Alle loro parole hanno fatto eco quelle di Marzio Compagnoni, CPI: “Via Artusi è nascosta, è facile preda degli incivili e diventa luogo deputato per lo sversamento dei rifiuti”.

La sofferenza dei quartieri sommersi dai rifiuti

La sofferenza del quartiere Torre Angela non è diversa da quella di molti altri quartieri del Municipio Roma VI delle Torri che dallo scorso mese di luglio è diventato teatro del nuovo sistema di gestione della raccolta rifiuti. Oltre il VI Municipio anche il X è stato classificato come “pilota” per la sperimentazione. L’avvio si è avuto in “quartierini” come Fontana Candida, Due Leoni, Tor Bella Monaca Vecchia (Grotte Celoni) e parzialmente Torre Gaia.

Mancano altri dieci quartieri prima che il nuovo sistema di raccolta giunga a Torre Angela

I residenti di Torre Angela, infatti, dovranno attendere ancora del tempo prima che la nuova raccolta raggiunga anche le loro strade. Stando al piano pubblicato dalla sindaca Raggi sul suo profilo FB, Torre Angela, in ordine di tempo, precede solo Torre Spaccata e Torre Maura. Tuttavia, il sistema di gestione dovrà interessare, stando a qua nto ha dichiarato l’assessora Ziantoni, tutti i territori del Municipio VI entro dicembre di quest’anno.

