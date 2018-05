Discariche a cielo aperto alle Torri: "Troppi rifiuti, costretti a percorrere la strada contromano"

Rifiuti abbandonati lungo strade isolate e cumuli di spazzatura non raccolti da settimane: si presentano così molte delle strade del Municipio Roma VI delle Torri provocando rabbia e indignazione tra i residenti. Da via delle Cerquete, dove sorge l’incompleto piano di zona Castelverde B4, a Tor Bella Monaca, passando per Borghesiana e Nuova Ponte di Nona. Tante le denunce dei cittadini, tanti i malumori raccolti.

La rotatoria di via delle Cerquete sommersa dai rifiuti: “Costretti ad andare contromano”

Un tappeto di rifiuti ha invaso da tempo la rotatoria di via Delle Cerquete: una mole di spazzatura così vasta da impedire il normale tragitto delle auto. “Per evitare i sacchetti è necessario percorrere la rotatoria contromano e quindi un tratto di strada senza manto stradale e con tombini sollevati dal terreno di circa 20 centimetri – hanno raccontato alcuni residenti che hanno anche spiegato – Abbiamo portato il disagio all’attenzione del presidente del Municipio ma oltre a rispondere che l’area è “attenzionata” non ha fatto altro”. Hanno concluso: “Tutte le parti interessate hanno ricevuto la nostra richiesta, abbiamo anche fornito i dati di chi ha sversato i rifiuti ma non è cambiato nulla”.

Da Rocca Cencia a Tor Bella Monaca: cartoline di degrado

“Mostrate questo schifo”: la richiesta di alcuni residenti del quartiere Tor Bella Monaca che alla nostra redazione hanno inviato scatti di via Amico Aspertini. Cumuli di rifiuti che si protraggono per alcune decine di metri, non solo: “In uno degli spazi di via Aspertini si tollera anche la presenza di una isola ecologica abusiva dove continuano ad essere abbandonati rifiuti ingombranti, nessuno interviene” hanno spiegato, la frigo-street raccontata anche attraverso le pagine del nostro giornale. Situazioni critiche anche in viale Santa Rita da Cascia e viale Cambellotti: “All’altezza del teatro di Tor Bella Monaca i cassonetti sono sul marciapiedi, è impossibile camminare”. Anche a Nuova Ponte di Nona la condizione delle strade non si differenzia molto dal resto dei quartieri del Municipio dove le zone più colpite sono viale Caltagirone e via Raoul Chiodelli all’incrocio con via Mattè Trucco. Cumuli di rifiuti anche in via Cartoceto Fosso dell’Osa e in via Barrali a Rocca Cencia dove i cittadini hanno denunciato la presenza di vermi sui balconi.