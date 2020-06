Torri: ripartono le domeniche ecologiche al Municipio VI

Riprendono domenica 7 giugno le giornate ecologiche al Municipio Roma VI delle Torri, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19. L’appuntamento, il primo in città, seguirà un orario ridotto: sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti fino alle ore 12.00.

Domenica sarà possibile conferire i materiali presso il centro mobile di via Ambrogio Necchi, all’interno del parcheggio metro C - Grotte Celoni, dalle ore 7:00 alle 11:30. Nei centri mobili Ama è possibile conferire materiali ingombranti, elettrici, elettronici, oli vegetali, batterie, toner, vernici e solventi, farmaci e altri materiali di risulta che non possono essere smaltiti nei normali cassonetti della differenziata. Sono inoltre ammessi sfalci e potature ma non il conferimento di inerti e calcinacci.

“Dopo due solleciti scritti e un confronto con tutte le parti di Ama ripartiamo dal nostro Municipio con le raccolte straordinarie domenicali. Per garantire maggiore sicurezza, su richiesta dell’azienda, avremo il supporto di due pattuglie, anziché una, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale ed evitare problemi di ordine pubblico legati alla presenza, ad esempio, dei cd “svuotacantine” ha detto Katia Ziantoni, assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti.