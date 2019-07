Fiumi di droga a Tor Bella Monaca: 326 dosi di cocaina ed eroina nascoste nei contatori

Centosedici 'pezzi' di cocaina pronti alla vendita ed altri 210 di eroina nascosti nella sala dei contatori elettrici. Siamo a Tor Bella Monaca dove continua serrata l’attività di contrasto allo spaccio di droga. In questo ambito, in via dell’Archeologia, gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo durante un servizio antidroga, hanno sequestrato, cocaina, eroina, 'fumo' ed 'erba'.

Trovati inoltre dosi di marijuana ed altre di hashish per un peso complessivo di 152,12 grammi. Lo stupefacente era nascosto, come detto, in alcuni locali seminterrati in una stanza aperta adibita a sala contatori elettrici.

Sempre la polizia, In via del Trullo, ha arrestato un 34enne resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati a suo carico 0,67 grammi di cocaina e 77 grammi di hashish.

A piazza di Santa Maria Ausiliatrice, zona Villa Lais, i Falchi della Squadra Mobile hanno invece arrestato un 52enne, di origini tunisine perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e 315 euro in contanti.

Infine, ad Anzio, gli agenti del Commissariato neronoianoi hanno arrestato un 25enne di origini palermitane e residente a Nettuno perché, durante un controllo su via Rosario Livatino, è stato trovato con 80 dosi di cocaina cotta, già pronte per essere vendute , diverse dosi di hashish e circa 500 euro in contanti. Arrestato dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.