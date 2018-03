Esonda fosso di campagna: chiuso un tratto di via Laerte

Le violenti piogge che si sono abbattute sulla città nei giorni scorsi hanno provocato non pochi disagi. Tra questi anche l’esondazione di un fosso di campagna. Siamo in via Laerte, nel quartiere Torre Angela del Municipio Roma VI delle Torri.

L’esondazione nella tarda mattina di lunedì

A causare l’esondazione della “marana” in uno dei quartieri più popolati del territorio anche l’ostruzione del corso d’acqua dovuta alla presenza di rifiuti di vario genere e bottiglie di plastica: i detriti hanno reso difficoltoso contenere il normale defluire dell'acqua. L’esondazione del fosso di campagna ha comportato di conseguenza la chiusura della strada.

La chiusura della strada

Immediato l’arrivo dei vigili urbani VI gruppo Torri che, intorno alle ore 12.40, sono intervenuti per chiudere la strada. Il tratto di strada ancora chiuso è quello compreso tra via dei Coribanti e via delle Amazzoni.