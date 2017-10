Dopo la rivolta, la soluzione: ripristinate (per metà) le fogne otturate di largo Mengaroni

Sono state ripristinate le fogne della Torre n.1 di largo Mengaroni a Tor Bella Monaca ma non è da escludere che i disagi possano ricomparire perché “Sono state liberate solo per metà” fa sapere una inquilina.

Dalla protesta all’incontro in Municipio

Tutto è iniziato nel pomeriggio dello scorso sabato quando la rabbia di Tor Bella Monaca si è riversata in strada. Inquilini esasperati tra fogne otturate, cantine allagate, insetti e odori nauseabondi, sono scesi in strada e l’hanno bloccata posizionando di traverso i secchioni dell’immondizia all’incrocio di via Quaglia con via di Tor Bella Monaca. Nel giro di poco tempo sono giunte sul posto rappresentanze municipali che hanno promesso agli inquilini un incontro per il lunedì successivo. A seguito dell’incontro poi gli interventi di manutenzione nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre.

Il sopralluogo e gli interventi

“Abbiamo effettuato prima un sopralluogo e poi gli interventi – ha spiegato Alessandro Stabellini, consigliere del movimento cinque stelle alle Torri – ripristinando le fogne rotte, abbiamo trovato cantine piene di rifiuti”.

"Riparate per metà"

“Non è stato possibile accedere in alcune cantine chiuse – ha spiegato un inquilino – quindi di conseguenza non è stato possibile ripristinare anche qui l’utilizzo delle fogne, pertanto, non c’è da stupirsi se a breve si allagano nuovamente, sono state ripristinate per metà”.