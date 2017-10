VIDEO | Cantine invase dai liquami di fogna, dove nasce la rabbia di Tor Bella Monaca

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini dei locali cantina invasi dall'acqua proveniente dalle fogne di tutta la torre uno, a largo Mengaroni, Tor Bella Monaca. "Sabato abbiamo bloccato la strada per protesta perché sono tre mesi che chiediamo un intervento".

Dopo la protesta di sabato, con i cassonetti buttati in strada tra via di Tor Bella Monaca e viale Paolo Ferdinando Quaglia, alcuni residenti della torre sono stati ricevuti in municipio nella mattinata di oggi, lunedì 2 ottobre: "Ci hanno detto che mercoledì (4 ottobre) interverranno - spiega Patrizia - ce lo auguriamo perchè così non si può vivere, con le zanzare e i bagarozzi che ci escono dai lavandini. Dall'altra parte ci hanno chiesto maggiore attenzione a cosa viene gettato negli scarichi perchè l'ultima volta che il comune è intervenuto è stato trovato di tutto, dai pannollini ai giochi dei bambini. Dobbiamo essere più civili anche noi".

Sperando che l'intervento sia sufficiente visto che, come raccontano alcuni inquilini della torre "l'ultimo spurgo è stato fatto a novembre, ma i problemi sono tornati già tre mesi fa".