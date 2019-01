Piazza Erasmo Piaggio, ripristinata la fontanella

Ascoltate le richieste del comitato di quartiere di Villaggio Breda: la fontanella collocata in una delle vie adiacenti piazza Erasmo Piaggio è stata riparata. La fuoriuscita di acqua dall’impianto causava non pochi disagi ai commercianti della zona perché provocava l’allagamento della strada.

"Nella mattina di martedì tecnici Acea sono intervenuti per ripristinare il danno – ha spiegato Virgilio Consoli, presidente del comitato di quartiere – durante gli interventi hanno rimosso una radice che ostruiva il normale deflusso dell’acqua". Ha concluso: “Vogliamo ringraziare la consigliera comunale Svetlana Celli per essersi fatta carico del disagio e aver provveduto in tempi brevi alla sistemazione”.

Intanto sul quartiere Villaggio Breda l’attenzione capitolina è massima. Il gruppo consigliare PD ha presentato durante le scorse settimane due ordini del giorno per avviare il processo finalizzato alla risoluzione di altre problematiche che attanagliano la vita quotidiana dei cittadini. In primis un documento per l’illuminazione del parcheggio di scambio a Grotte Celoni (illuminazione ripristinata) e un secondo ordine del giorno per riparare un’altra fontanella, quella situazione nella piazza Erasmo Piaggio, costruita nell’ambito del progetto “Le cento piazze” dell’ex sindaco Veltroni. Anche il gruppo dem del Municipio è al lavoro per favorire la piantumazione degli alberi tagliati di recente nel quartiere: 60 acacie.