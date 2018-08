Il municipio grillino ignora i volontari: il Parco Aurora resta senza fontanella

Un parco inclusivo, realizzato in memoria di Aurora (una bambina scomparsa troppo presto a causa di una terribile malattia, ndr), due genitori caparbi e determinati, un intero quartiere che indossa i panni del “volontariato” per mantenere vivo il progetto. Tutto questo in una terra di periferia del Municipio Roma VI delle Torri, Villa Verde. Donazioni, solidarietà, entusiasmo e poi lo scontro contro un muro di gomma. Papà Guido, dopo l’inaugurazione del parco, avvenuta nell’ottobre dello scorso anno, ha chiesto alle istituzioni l’installazione di una fontanella ma ad oggi, nonostante siano trascorsi mesi (un anno quasi) nessuna traccia.

“Il Comune ha perso l’occasione di fare una bella figura”

Papà Guido non si arrende e continua a scrivere, a chiedere chiarimenti sugli sviluppi ma non si muove nulla e il progetto così nobile, tanto più perché realizzato nella estrema periferia est della città dove non ci sono parchi simili, è destinato (si spera ancora per poco) a rimanere incompiuto: “E’ stato regalato un parco bellissimo alla comunità grazie all’impegno di tutti, il parco viene manutenuto egregiamente da volontari che si autotassano per acquistare sacchi, carburante e acqua per innaffiare le piante, regalano ore di lavoro al quartiere – ha spiegato papà Guido - il Comune aveva l’opportunità di fare una bella figura portando a compimento il progetto realizzando l’installazione della fontanella”. Ha aggiunto: “Tuttavia -volontariamente o meno- il Comune non ha fatto nulla per agevolare questa pratica lasciando senz’acqua centinaia di bambini per tutta l’estate”. Ha concluso: “La fontanella arriverà ma sarà comunque sempre troppo tardi”. La pratica relativa alla fontanella, stando a quanto si apprende, è stata trasferita al Simu e la sua installazione dovrebbe essere questione di pochi giorni ancora.

Al parco manca anche l’illuminazione notturna

“Ci stiamo impegnando per fare in modo che il parco abbia anche l’illuminazione notturna come da progetto – ha spiegato Mario Puliafito, presidente del comitato di quartiere Villa Verde, impegnato in prima linea per la realizzazione del parco e della sua manutenzione – dopo l’installazione della fontanella ci sarà questo nuovo traguardo da raggiungere”.