"Cara sindaca, ci candidiamo per ospitare la prossima Formula E"

Non sarebbe la prima volta che le Torri ospitano un evento così importante: nel 2017 è stata la volta degli Internazionali di tennis a Nuova Ponte di Nona. La prossima occasione potrebbe essere la Formula E? Il municipio VI ci crede e vota una risoluzione in consiglio (nella mattina di giovedì) per chiedere alla Raggi di organizzare nella periferia Est della città il prossimo campionato mondiale della formula elettrica.

Il Municipio VI chiede alla Raggi la "Formula E"

L’organizzazione della manifestazione sportiva di “Formula E”, realizzata e finanziata da FEO, si svolge abitualmente nel Municipio X della Capitale, e prevede anche interventi di riqualificazione e sistemazione delle aree interessate dal circuito. “Si potrebbero avviare anche collaborazioni commerciali” ha spiegato Silvia Foriglio (m5s) e presidente della commissione scuola, cultura, sport e politiche giovanili da cui è partita l’idea della candidatura”.

"Il nostro territorio raccontato solo per criminalità, cambiamo rotta"

“Vogliamo continuare a sognare e a pensare in grande – ha proseguito Foriglio, a margine della votazione in consiglio – una delle nostre mission è la valorizzazione dello sport anche attraverso eventi come questo”. Ma non è solo la motivazione legata allo sport la spinta propulsiva della richiesta: “Il nostro territorio balza quasi sempre agli onori della cronaca per episodi di criminalità e delinquenza – ha concluso Foriglio – sarebbe bello se venisse raccontato anche per queste iniziative”. Adesso la palla passa a Raggi.