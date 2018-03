Il bello arriva alle Torri con le foto che raccontano la storia del territorio

Bellezza, valorizzazione e conoscenza. Può essere sintetizzata in queste tre parole l’iniziativa dell’assessorato alla cultura del Municipio Roma VI delle Torri: un allestimento originale di stampe e fotografie per mettere in mostra i “segreti” spesso sconosciuti del territorio.

“Il nostro territorio, la nostra storia”

Ed è così che l’atrio dell’ingresso principale del Municipio, via Cambellotti, si trasforma in una sorta di galleria ma anche in qualcosa di molto simile ad un museo: già perché oltre le foto posizionate intorno alla mappa che ritraggono alcuni quartieri c’è dell’altro. Ci sono dodici immagini che testimoniano la bellezza del patrimonio storico architettonico sconosciuto ai più e poi una gigantografia sul lato sinistro dell’atrio che ritrae le statue ritrovate a Gabii e conservate nel Museo del Louvre.

In cantiere altri progetti e percorsi tematici

“Il progetto è nato in collaborazione con la sovrintendenza capitolina – ha spiegato al nostro giornale Alessandro Marco Gisonda, assessore alla cultura del Municipio VI – e racconta la storia del territorio cercando di metterne in risalto la bellezza evidenziando i punti di interesse”. “La nostra intenzione – ha proseguito Gisonda – è quella di creare dei percorsi tematici, anche in collaborazione con l’università di Tor Vergata così da avere attrazioni di riferimento anche sul nostro territorio e per la nostra storia”.

Gallery