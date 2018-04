Via Aspertini: Tor Bella Monaca ha la sua "frigo-street"

Se Tivoli ha la frigovalley, Tor Bella Monaca può vantare una frigo street, seppur di dimensioni più ridotte almeno per ora. Sono stati abbandonati e accantonati anche con un certo ordine: uno di fianco all’altro non lasciati alla rinfusa. Frigoriferi, elettrodomestici e altri rifiuti che hanno dato vita ad una vera e propria discarica abusiva in via Aspertini, all’altezza del civico 403 a Tor Bella Monaca, in una piazzola di sosta nelle adiacenze di una delle scuole del quartiere.

"Uno scenario pietoso"

“Ci passo tutti i giorni in questa strada e lo scenario è sempre pietoso - ha raccontato Alberto D’Alessandro, un residente – lo spettacolo è pressappoco lo stesso: due giorni fa all’interno della piazzola c’erano dei frigoriferi abbandonati, ieri non c’era nulla, stamattina (venerdì) sono comparsi altri frigoriferi”.

"Telecamere per combattere l'inciviltà"

Una discarica abusiva a cielo aperto come se fosse diventata il luogo deputato per lo sversamento di questo elettrodomestico in particolare: “Sarebbe opportuna l’installazione di telecamere di sorveglianza – ha aggiunto Alberto D’Alessandro – così che questi atteggiamenti incivili possano essere punti”. L’azienda Ama, contattata da RomaToday, fa sapere: “Interverremo quanto prima per la rimozione dei frigoriferi”.