Rifiuti abbandonati davanti la scuola, le mamme: “Calpestata la dignità dei bambini”

Prima di lanciare il grido d’allarme hanno atteso l’inizio dell’anno scolastico sperando che i rifiuti abbandonati davanti l’istituto elementare venissero rimossi ma le loro aspettative sono state deluse. Sono le mamme dei bambini che frequentano il plesso della scuola elementare dell’istituto comprensivo Melissa Bassi. Siamo a Tor Bella Monaca, in via Londonio (una delle traverse di via dell’Archeologia): frigoriferi e spazzatura la fanno da padrone. Non solo: a rendere ancora più articolata l’immagine di degrado è l’erba incolta lungo i marciapiedi che conducono i bambini a scuola.

“Nei giorni precedenti l’apertura della scuola abbiamo notato il degrado ma speravamo che chi di competenza provvedesse al ripristino del decoro – hanno raccontato le mamme a Roma Today – invece così non è stato”. C’è rabbia e indignazione tra i genitori perché: “E’ stata calpestata la dignità dei nostri figli, accompagnarli a scuola tra frigoriferi e rifiuti non è una bella sensazione, anche i bambini ci chiedono il perché di tanto abbandono” hanno concluso.

A commentare quanto sta avvenendo a Tor Bella Monaca anche il presidente del comitato Roma Est: "Non è possibile che l'immagine delle scuole del nostro territorio sia questa - ha spiegato Emanuele Licopodio - inoltre, la mancata manutenzione agli edifici scolastici non consente ai bambini di studiare in ambienti confortevoli". Ha concluso: "Stiamo realizzando un dossier con gli edifici carenti dal punto di vista manutentivo e lo consegneremo al Ministero della Pubblica Istruzione".