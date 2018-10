Torre Angela e le scuole depredate, i genitori chiedono illuminazione e telecamere

Ormai da settimane ignoti stanno mettendo in ginocchio molte delle scuole presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. I quartieri principalmente colpiti da quello che è diventato un vero e proprio fenomeno, considerato che se ne contano oltre 50 in poco più di due settimane, sono Tor Bella Monaca e Torre Angela. Ad essere presi di mira sono sempre gli stessi istituti con “incursioni” notturne e atti vandalici.

Dopo gli ultimi episodi criminosi, il preside dell’Istituto Comprensivo di via Merope a Torre Angela ha convocato i genitori degli alunni di tutti i plessi della struttura per discutere su quali passi adottare. Mercoledì mattina, i bambini non sono entrati a scuola proprio a causa dei furti ed è stato necessario l’intervento di bonifica delle aree.

“I genitori hanno richiesto a gran voce la riparazione dell'illuminazione esterna, una presenza reale e immediata della polizia locale quando suona l'allarme, mai successo fino ad ora – ha puntualizzato il preside Carmine Giammarini – hanno chiesto il posizionamento delle telecamere e sollecitato gli interventi per la riparazione dei bagni di tutte le sedi”.

Ha concluso: “C'è un malcontento generale da parte dei genitori che vedono la scuola abbandonata dall'amministrazione municipale – infine - Ringrazio i genitori per la fattiva collaborazione ampiamente dimostrata in questo inizio di anno scolastico”.