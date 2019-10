Tor Bella Monaca, luce e acqua rubata: trovati allacci abusivi, 15 persone denunciate

Continua l'assedio dei carabinieri di Tor Bella Monaca per combattere il fenomeno della luce e dell'acqua rubata nelle torri di via Santa Rita da Cascia. Nei giorni scorsi quarto blitz in poco più di due settimane. Militari affatto scoraggiati dalla pervicacia e sfrontatezza degli abusivi che, per nulla intimoriti dalle denunce, sono tornano ad applicare bypass nelle cabine elettriche che consentono gli ulteriori furti. Il 3 ottobre il primo blitz, poi quello del 9 e ancora il 17 ottobre. Decine e decine i denunciati e le intimazioni a mettersi in regola: quindici giorni di tempo prima di staccare definitivamente la corrente.

Ultimatum che non intimoriscono gli abitanti delle torri che però, dopo i blitz, ben presto potrebbero ritrovarsi con le utenze staccate definitivamente. Gli avvertimenti ormai si susseguono. Proseguono intanto le operazioni per trovare altri abusivi.

Carabinieri e Polizia Locale con il personale tecnico dell’ATER Roma e ACEA ATO 2, hanno ripetuto dei controlli negli stabili, al civico 20 di via Santa Rita da Cascia. Riscontrati decine di allacci abusivi, sia alla rete elettrica, sia a quella idrica. Il risultato? Denuncia a piede libero per 15 persone con l’accusa di furto aggravato.