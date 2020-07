Giardinetti: il canale è pieno di rifiuti, paura allagamenti al centro sportivo

Bottiglie di plastica ma anche barattoli e vetri. Il canale che costeggia il campetto del centro sportivo di via della Tenuta di Torrenova, a Giardinetti, è pieno zeppo di rifiuti che nonostante l’erba alta formano una sorta di tappeto. Un terreno che grida vendetta e su cui già in passato è stata effettuata una bonifica.

Una condizione di degrado e abbandono che spaventa e preoccupa: “E’ successo già in passato che a causa della mancata bonifica ci siamo allagati – ha detto al nostro giornale Bruno Manzullo, dirigente sportivo dell’Atletico Torrenova – Le segnalazioni inviate in municipio però non hanno sortito gli effetti sperati e temiamo che con le prime piogge possano esserci notevoli danni”. La struttura, inoltre, in questo periodo ospita decine e decine di bambini per il centro estivo.

Il gruppo Lega del sesto municipio annuncia: “Presenterò un’interrogazione municipale per chiedere, intanto, a chi appartiene la competenza dell’area – ha detto la capogruppo Pamela Strippoli – E poi per conoscere quali tempistiche saranno necessarie per provvedere alla bonifica del canale che non può più stare in simili condizioni”.