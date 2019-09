Giardinetti, alla manutenzione dei parchi ci pensano i detenuti

Sono tornati tra le strade del Municipio VI i detenuti delle carceri di Roma che grazie a un protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Società Autostrade per L’Italia, dedicano parte del loro tempo alla manutenzione del verde.

Sfalcio dell'erba e pulizia delle caditoie

Non solo sfalcio, ma anche ripristino del decoro delle parti pubbliche. I detenuti delle carceri romane già durante lo scorso mese di luglio, muniti di guanti e ramazze avevano lavorato, coadiuvati anche dagli operatori del servizio giardini e dell’azienda Ama, a Tor Bella Monaca e Torre Angela e nello specifico tra via Siculiana, Marelli e via Aspertini, ripulendo anche le caditoie.

Detenuti impegnati a ripristinare il decoro ai parchi del quartiere Giardinetti

A distanza di qualche mese, ai detenuti sono stati affidati nuovi compiti: per l’intera settimana concentreranno i loro sforzi per restituire decoro ai parchi di Giardinetti. Saranno infatti impegnati, oltre ai soliti lavori di manutenzione del verde, anche all’interno del parco Landini e del parco Duprè. “Auspichiamo una collaborazione sempre maggiore con l’ente decentrato per programmare insieme gli interventi sul territorio” ha detto soddisfatta Katia Ziantoni, assessora all’ambiente.