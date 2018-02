Nel VI municipio un parco intitolato alle vittime delle foibe a Roma

Un’area verde o un parco del territorio della città di Roma saranno intitolati alle vittime delle Foibe dall’esodo delle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati. Lo ha deciso il consiglio del Municipio Roma VI delle Torri durante lo svolgimento del consiglio straordinario che si è svolto nella giornata di giovedì 8 febbraio presso i locali di via Cambellotti.

Fratelli d'Italia: "Un risultato che abbiamo voluto fortemente"

“Abbiamo voluto fortemente il raggiungimento di questo obiettivo” ha commentato al nostro giornale Nicola Franco, capogruppo di Fratelli d’Italia alle Torri che all’indomani dell’evento avvenuto in aula Giovanni Paolo II ha raccontato il “difficile percorso” che ha portato al risultato. “Prima una conferenza di capigruppo in cui ho dovuto far visionare il video che poi avremmo proiettato in aula – ha spiegato Franco – a questo hanno fatto seguito altre due riunioni in cui la maggioranza ha chiesto che venissero eliminate delle voci altrimenti non avrebbero votato il nostro documento”.

"Il presidente del municipio Romanella si è astenuto dalla votazione". "Tutto ciò - commenta Barbara Mannucci, candidata per il centrodestra nel collegio uninominale Torre Angela - la dice lunga sulla reale ideologia dei pentastellati oggi finalmente smascherati grazie all'impegno del centrodestra."

Il parco sarà da individuare nella città di Roma

L’ordine del giorno iniziale infatti prevedeva che il parco fosse individuato all’interno del territorio del Municipio VI e che venisse intitolato a Norma Corsetto e a tutte le vittime delle foibe. “Abbiamo cambiato in corso d’opera proprio per far in modo che fosse una volontà condivisa considerata l’importanza – ha aggiunto Franco – ma anche in questo caso la maggioranza è stata ostile e si è spaccata: al momento della votazione sono rimasti in aula solo 5 consiglieri della maggioranza”.