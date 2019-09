Grotte Celoni, via Casilina chiusa. Dal Campidoglio: “Problema risolto entro sabato”

È questione di pochissimi giorni e i disagi sulla via Casilina all’altezza del quartiere Grotte Celoni potranno essere solo un brutto ricordo. A garantirlo è l’assessora ai lavori pubblici del Campidoglio, Margherita Gatta che spiega le modalità di intervento messe in atto dal Comune e le tempistiche necessarie per la risoluzione dei problemi.

Durante i giorni scorsi, dal ponte della sopraelevata di via Casilina altezza Grotte Celoni, si è scrostato del materiale.

L'intervento dei vigili del fuoco in via Casilina

La caduta di calcinacci ha comportato l’intervento dei vigili del fuoco che dopo aver picconato le parti ammalorate, hanno decretato la chiusura del tratto di strada fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura. Un evento che ha coinciso anche con la riapertura delle scuole generando non pochi disagi.

La chiusura della complanare fino a sabato 21 settembre

I tecnici del Simu sono all’opera per rimuovere le parti superficiali danneggiate: gli ammaloramenti si sono verificati sui frontalini della struttura. “Siamo intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area – ha dichiarato l’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta –. La ditta di pronto intervento è all’opera e conta di ultimare i lavori entro sabato 21 settembre". Infine: “Seguirà una fase di ripristino dello stato del copriferro, in prossimità del conglomerato cementizio, e verrà effettuata un’attenta analisi della struttura”.