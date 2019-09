Grotte Celoni: riapre al traffico via Casilina

Ha riaperto con un giorno di anticipo il tratto di strada di via Casilina chiuso all’altezza di Grotte Celoni. A partire dalle ore 14.00 di venerdì, la circolazione è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia. “La prima fase dei lavori, che hanno riguardato la messa in sicurezza effettuata dal Simu con la rimozione delle parti ammalorate, è infatti terminata ed è stato di nuovo possibile ripristinare la regolare viabilità” ha detto l’assessora capitolina Margherita Gatta. Nei prossimi giorni sarà avviata una nuova fase per ripristinare lo stato del copriferro: “Dovrebbe svolgersi in orario notturno” ha assicurato la delegata ai lavori pubblici del Comune di Roma.

Disagi alla circolazione durante la settimana di chiusura del tratto di strada

Tanti i disagi alla circolazione durante i giorni di chiusura al traffico del tratto di strada di via Casilina, all’altezza di Grotte Celoni soprattutto per i residenti provenienti dai quartieri Villa Verde e Villaggio Breda, immediatamente a ridosso della via consolare. La chiusura, inoltre, ha coinciso con la riapertura delle scuole, obbligando gli autisti a percorrere strade alternative per raggiungere il centro città.

Si scrosta materiale dal ponte, intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa

La chiusura del tratto di strada è avvenuta nei giorni scorsi quando dal cavalcavia si sono scrostate alcune parti ammalorate. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno picconato le parti più danneggiate: tuttavia lo sgretolamento dell’intonaco non riguardava l’impianto strutturale.