Gli studenti di via Acquaroni incontrano la guardia di finanza: a Tor Bella va in scena la legalità

“Educazione alla legalità economica”: è questo il titolo dell’iniziativa che si è svolta nella scuola di via Acquaroni a Tor Bella Monaca e trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, per promuovere attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. Il progetto, giunto ormai alla sua sesta edizione: “è finalizzato a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento ‘Cittadinanza e costituzione’, un programma di attività con l’intento di far acquisire ai ragazzi la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti” spiegano dall’Istituto comprensivo di via Acquaroni.

“L’incontro con la guardia di finanza diffonde messaggi importanti”

L’incontro del 23 aprile della Guardia di Finanza di Velletri con le classi terze dell’I.C. Via Acquaroni è stato finalizzato a diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, ad affermare il messaggio della ‘convenienza’ della legalità economico-finanziaria e a stimolare negli allievi una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo in tali settori. Con il progetto è abbinato il concorso ‘Insieme per la legalità’ che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica. La partecipazione al suddetto concorso da parte dell’I.C. Via Acquaroni è stata opportunamente stimolata dai docenti, soprattutto nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, in virtù anche del nuovo D.lgs. 62/2017 sulla valutazione che sottolinea l’importanza dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza in sede di Esame di Stato.

Gli elaborati degli studenti

Gli studenti hanno prodotto elaborati utilizzando diverse modalità espressive, dal disegno allo spot. L’incontro si è concluso con l’omaggio dello stemma della Guardia di Finanza al Dirigente Scolastico, prof. Carmine Giammarini, da parte del Comandante di Velletri per suggellare questa importante giornata dell’I.C. Via Acquaroni all’insegna della legalità.