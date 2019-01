Topi, cantine allagate ed ora anche perdite d'acqua: la vita impossibile di Largo Brandizzi

“Siamo in strada ad aspettare i vigili del fuoco perché non possiamo più continuare a vivere in questa maniera e non sappiamo in che altro modo risolvere i disagi che viviamo negli appartamenti”. A parlare è Massimo Musumeci, presidente del comitato Tor Bella Monaca rinasce che nella serata di lunedì, insieme ad altri inquilini di una delle torri di largo Brandizzi nel periferico quartiere della capitale si è ritrovato a fare i conti con un nuovo guasto alle condutture idriche, oltre i problemi di sempre come l'allagamento delle cantine, le infiltrazioni e i topi.

“Da sabato un guasto agli impianti causa la fuoriuscita di acqua dalle tubature delle cucine di alcuni appartamenti e anche dalle piastrelle dei pavimenti – ha spiegato – continuiamo a fare richieste di intervento che restano lettera morta, non sappiamo più a chi rivolgerci”.

Durante le scorse settimane, alcuni inquilini di largo Brandizzi insieme al comitato Tor Bella Monaca rinasce, hanno anche fatto “irruzione” in Municipio durante lo svolgimento del consiglio ma neanche dopo questa rimostranza così forte è cambiato nulla: la manutenzione nelle case popolari del Comune resta ancora una chimera.

Abbiamo raggiunto l’assessorato ai lavori pubblici e edilizia residenziale pubblica della giunta Romanella di viale Cambellotti che ha così commentato: “Dal Dipartimento ci hanno comunicato, prima di Natale, che l’appalto è operativo e che sarebbero intervenuti in maniera prioritaria sulla disostruzione delle fogne e perdite idriche”.

